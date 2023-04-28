Послушник Почаевской лавры в соцсетях поддерживал оккупацию Украины. Ему объявили подозрение

Послушник Почаевской лавры в социальных сетях заявил о поддержке оккупации Украины россиянами. Правоохранители объявили ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Послушник, проживающий с 2017 года на территории Почаевской лавры, в собственных учетных записях в запрещенных российских соцсетях распространял сообщения о поддержке захвата территорий Украины и глорификацию российских военных", - говорится в сообщении.

В распространенных им видеоматериалах содержатся публичные призывы к поддержке оккупационной администрации РФ.

Послушнику Почаевской лавры доложено о подозрении в коллаборационной деятельности и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Послушник имеет непогашенную судимость за убийство.