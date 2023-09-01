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Послів РФ й Білорусі запросили на вручення Нобелівської премії, в МЗС різко відреагували

Фото: Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Послів Російської Федерації та Білорусі запросили на церемонію вручення Нобелівської премії. Втім, доводити цінності гуманізму вищезгаданим країнам, є сізіфовою працею.

Про це розповідає речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

"Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця", - пише Ніколенко. 

Як відзначив речник МЗС, ймовірно, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі - російські окупанти продовжуватимуть скоювати чергові воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, а ракети країни-терориста вкотре битимуть по українських містах. 

Business as usual?

Як зауважив Ніколенко, в Кремлі відповідний сигнал лише посилить відчуття безкарності та нові злочини. 

Зокрема речник нагадав про те, що торік Фундація Нобеля не запрошувала представників країн-агресорів в якості відповіді на російське повномасштабне вторгнення. 

"І допоки вона триває (російська агресія, - ред.) , допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", - додав Ніколенко. 

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