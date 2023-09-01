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Послов РФ и Беларуси пригласили на вручение Нобелевской премии, в МИД резко отреагировали

Фото: Олег Николенко, представитель Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Послов Российской Федерации и Беларуси пригласили на церемонию вручения Нобелевской премии. Впрочем, доказывать ценности гуманизма вышеупомянутым странам, является сизифовым трудом.

Об этом рассказывает представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

"Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Доказывать ценности гуманизма в России и Беларуси - сизифов труд", - пишет Николенко. 

Как отметил спикер МИД, вероятно, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт холле - российские оккупанты будут продолжать совершать очередные военные преступления на временно оккупированных территориях, а ракеты страны-террориста в очередной раз будут бить по украинским городам. 

Business as usual?

Как отметил Николенко, в Кремле соответствующий сигнал только усилит чувство безнаказанности и новые преступления. 

В частности, спикер напомнил о том, что в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал представителей стран-агрессоров в качестве ответа на российское полномасштабное вторжение. 

"И пока она продолжается (российская агрессия, - ред.), пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", - добавил Николенко.

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