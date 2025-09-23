Посли трьох країн Африки відвідали окупований Крим: у МЗС України відреагували

Зазначається, що посли в Росії Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоба, Республіки Малі Сейду Каміссоки та Республіки Нігер Ісса Абду Сідіка відвідали незаконно анексований півострів 18-20 вересня.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, посли порушили низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема № 68/262 "Територіальна цілісність України", яка підтверджує невизнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

В МЗС такі дії назвали такими, що суперечать українському законодавству, яке чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

У відомстві зазначили, що розглядають цей "візит", як "зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють".

"Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у коментарі.

У МЗС також зазначили, що Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів, як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій України.

У відомстві закликали послів усвідомити, що "своїми діями вони фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною".

"Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету і територіальної цілісності", - підсумували в МЗС.