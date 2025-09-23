Посли трьох країн Африки відвідали окупований Крим: у МЗС України відреагували

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує незаконний "візит" до тимчасово окупованого Криму послів Буркіна-Фасо, Малі та Нігера в Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар на сайті МЗС України.
Зазначається, що посли в Росії Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоба, Республіки Малі Сейду Каміссоки та Республіки Нігер Ісса Абду Сідіка відвідали незаконно анексований півострів 18-20 вересня.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України.
Крім того, посли порушили низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема № 68/262 "Територіальна цілісність України", яка підтверджує невизнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
В МЗС такі дії назвали такими, що суперечать українському законодавству, яке чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України.
У відомстві зазначили, що розглядають цей "візит", як "зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють".
"Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у коментарі.
У МЗС також зазначили, що Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів, як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій України.
У відомстві закликали послів усвідомити, що "своїми діями вони фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною".
"Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету і територіальної цілісності", - підсумували в МЗС.
Нагадаємо, 14 вересня у Росії відбувся так званий "єдиний день голосування", під час якого в Криму окупанти провели "довибори" депутатів міських рад Севастополя та Сімферополя, а також влаштували обрання "губернатора" Севастополя.
Офіційний Київ відмовився визнати результати цих "виборів" на півострові та назвав їх незаконними.
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що відмова президента Володимира Зеленського від Криму миттєво закінчить війну в Україні.