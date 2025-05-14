Посли країн ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти Росії, - журналіст

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій щодо Росії", - повідомив журналіст.

За його словами, паралельно посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

За даними Bloomberg, у новому пакеті санкцій ЄС фокус спрямований проти "тіньового флоту" Росії, а також на людях та компаніях, які допомагають Москві обходити вже діючі санкції.