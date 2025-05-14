Посли країн ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти Росії, - журналіст

Посли країн-членів Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкції проти Росії. Також європейські дипломати схвалили й інші санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в X (Twitter).
"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій щодо Росії", - повідомив журналіст.
За його словами, паралельно посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.
За даними Bloomberg, у новому пакеті санкцій ЄС фокус спрямований проти "тіньового флоту" Росії, а також на людях та компаніях, які допомагають Москві обходити вже діючі санкції.
Варто зазначити, що ЄС ухвалив попередній 16-й пакет антиросійських санкцій у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Союзники України оголосили, що посилять санкції проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. В ЄС заявили, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.
Також про посилання санкційного тиску говорили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент США Дональд Трамп також допускав посилання американських санкцій, якщо Москва не зробить крок до миру.
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