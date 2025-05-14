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Послы стран ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против России, - журналист

Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России. Также европейские дипломаты одобрили и другие санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X (Twitter).

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций в отношении России", - сообщил журналист.

По его словам, параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

По данным Bloomberg, в новом пакете санкций ЕС фокус направлен против "теневого флота" России, а также на людях и компаниях, которые помогают Москве обходить уже действующие санкции.

 

Санкции против России

Стоит отметить, что ЕС принял предыдущий 16-й пакет антироссийских санкций в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Союзники Украины объявили, что усилят санкции против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявили, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.

Также об усилении санкционного давления говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент США Дональд Трамп также допускал ссылки американских санкций, если Москва не сделает шаг к миру.

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