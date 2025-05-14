Послы стран ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против России, - журналист

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций в отношении России", - сообщил журналист.

По его словам, параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

По данным Bloomberg, в новом пакете санкций ЕС фокус направлен против "теневого флота" России, а также на людях и компаниях, которые помогают Москве обходить уже действующие санкции.