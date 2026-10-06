Посли ЄС вже завтра розглянуть новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Посли Євросоюзу планують ухвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Це може статится завтра, 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що посли ЄС у середу схвалять близько 1650 нових санкційних заяв проти Росії. Більшість з них зосереджена на військово-промисловому комплексі країни, повідомили дипломати ЄС у вівторок.
Пакет, запропонований зовнішньополітичним органом ЄС - Європейською службою зовнішньої політики - стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС 12 жовтня для остаточного затвердження.
Близько 1570 з нових списків - це організації та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії. Понад половина з них зосереджена на виробництві ракет.
Наразі ЄС має трохи більше 3000 позначень у своєму основному регламенті щодо санкцій проти Росії.
Він передбачає заборону на поїздки та транзакції з ЄС, а також заморожування активів.
Останній об'єднаний пакет ЄС - 21- й - було прийнято у липні цього року.
Раніше РБК-Україна писало, що європейські посли 7 жовтня збираються виключити із санкційних списків проти Білорусі двох олігархів. Це російський та білоруський бізнесмени Михайло Гуцерієв та Віктор Шевцов.
Крім того, ЄС офіційно продовжив дію персональних санкцій. Однак виключив із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.