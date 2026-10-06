Послы ЕС уже завтра рассмотрят новый пакет санкций против России, - Reuters

Новые санкции ЕС против РФ

Ожидается, что послы ЕС в среду одобрят около 1650 новых санкционных заявлений против России. Большинство из них сосредоточено на военно-промышленном комплексе страны, сообщили дипломаты ЕС во вторник.

Пакет, предложенный внешнеполитическим органом ЕС - Европейской службой внешней политики - станет крупнейшим со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

После одобрения послами списки будут направлены министрам иностранных дел ЕС 12 октября для окончательного утверждения.

Кто в списках

Около 1570 из новых списков - это организации и лица, связанные с военно-промышленным комплексом России. Более половины из них сосредоточены на производстве ракет.

В настоящее время ЕС имеет немногим более 3000 обозначений в своем основном регламенте санкций против России.

Он предусматривает запрет на поездки и транзакции из ЕС, а также на замораживание активов.

Последний объединенный пакет ЕС - 21-й - был принят в июле этого года.