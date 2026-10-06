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ЄС виключить з-під санкцій ще двох олігархів, - ЗМІ

15:46 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
ЄС виключить з-під санкцій ще двох олігархів, - ЗМІ Фото: посли ЄС знімуть санкції ще з двох олігархів (Getty Images)
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Європейські посли в середу, 7 жовтня, збираються виключити із санкційного списку проти Білорусі двох олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Х.

"Завтра посли ЄС викреслять російського та білоруського бізнесменів Михайла Гуцерієва та Віктора Шевцова зі списку санкцій проти Білорусі, оскільки вони виграли кілька справ у суді ЄС", - розповів він.

Йозвяк додав, що Гуцерієв залишатиметься під обмеженнями, оскільки нещодавно його внесли до санкційного списку проти РФ за підрив територіальної цілісності України.

Нагадаємо, ЄС офіційно продовжив дію персональних санкцій, однак виключив із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Відповідне рішення було ухвалене під тиском окремих країн блоку.

Згодом Euronews повідомило, що всі країни ЄС усвідомили, що припустилися серйозної помилки, скасувавши санкції проти Усманова та Фрідмана.

Зазначимо, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Алішер Усманов та Михайло Фрідман найближчим часом не повернуться до санкційного списку ЄС.

Детальніше про те, як олігархам вдалося обійти обмеження та які це матиме наслідки для санкційної політики Заходу - читайте у матеріалі РБК-Україна "Гаманці Путіна. Як Усманов і Фрідман вийшли з-під санкцій ЄС і чому це небезпечно".

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