ЄС виключить з-під санкцій ще двох олігархів, - ЗМІ

Європейські посли в середу, 7 жовтня, збираються виключити із санкційного списку проти Білорусі двох олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Х .

"Завтра посли ЄС викреслять російського та білоруського бізнесменів Михайла Гуцерієва та Віктора Шевцова зі списку санкцій проти Білорусі, оскільки вони виграли кілька справ у суді ЄС", - розповів він.

Йозвяк додав, що Гуцерієв залишатиметься під обмеженнями, оскільки нещодавно його внесли до санкційного списку проти РФ за підрив територіальної цілісності України.

Нагадаємо, ЄС офіційно продовжив дію персональних санкцій, однак виключив із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Відповідне рішення було ухвалене під тиском окремих країн блоку.

Згодом Euronews повідомило, що всі країни ЄС усвідомили, що припустилися серйозної помилки, скасувавши санкції проти Усманова та Фрідмана.