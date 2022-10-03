UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС сьогодні не ухвалили рішення щодо нових санкцій проти Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС не ухвалили рішення щодо санкцій проти Росії 3 жовтня (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 3 жовтня, посли ЄС так і не прийшли до консенсусу в питанні санкцій проти Росії, які включатиме восьмий пакет. Планується, що обговорення триватиме завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Зустріч послів ЄС завершено. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони знову зберуться, щоб домовитися, у тому числі і про стелю цін на нафту", - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 3 жовтня, посли ЄС мали розглянути восьмий пакет санкцій, які планується запровадити проти Росії.

Зазначимо, Йозвяк наголошував на важливості ухвалення рішення щодо санкцій проти РФ "до саміту в Празі в четвер". Як повідомляло РБК-Україна раніше, Україну, ймовірно, запросять на перший саміт Європейського політичного співтовариства, який пройде в Празі в четвер, 5 жовтня.

Детальніше про те, що передбачає 8 пакет санкцій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація