Посли ЄС сьогодні не ухвалили рішення щодо нових санкцій проти Росії, - журналіст

У понеділок, 3 жовтня, посли ЄС так і не прийшли до консенсусу в питанні санкцій проти Росії, які включатиме восьмий пакет. Планується, що обговорення триватиме завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Зустріч послів ЄС завершено. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони знову зберуться, щоб домовитися, у тому числі і про стелю цін на нафту", - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 3 жовтня, посли ЄС мали розглянути восьмий пакет санкцій, які планується запровадити проти Росії.

Зазначимо, Йозвяк наголошував на важливості ухвалення рішення щодо санкцій проти РФ "до саміту в Празі в четвер". Як повідомляло РБК-Україна раніше, Україну, ймовірно, запросять на перший саміт Європейського політичного співтовариства, який пройде в Празі в четвер, 5 жовтня.

Детальніше про те, що передбачає 8 пакет санкцій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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