Послы ЕС сегодня не приняли решение по новым санкциям против России, - журналист

В понедельник, 3 октября, послы ЕС так и не пришли к консенсусу по вопросу санкций против России, которые будет включать восьмой пакет. Планируется, что обсуждение продлится завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Встреча послов ЕС завершена. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра они снова соберутся, чтобы договориться, в том числе и о потолке цен на нефть", - написал он.

Напомним, в понедельник, 3 октября, послы ЕС должны были рассмотреть восьмой пакет санкций, которые планируется ввести против России.

Отметим, Йозвяк подчеркивал важность принятия решения по санкциям против РФ "до саммита в Праге в четверг". Как сообщало РБК-Украина ранее, Украину, вероятно, пригласят на первый саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Праге в четверг, 5 октября.

Детальнее о том, что предполагает 8 пакет санкций - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.