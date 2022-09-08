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Украину пригласят на первый саммит нового политического формата ЕС в Праге

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 11:02
Украину пригласят на первый саммит нового политического формата ЕС в Праге Фото: Украина примет участие в саммите Европейского политического сообщества (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина пригласят на первый саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в начале октября в Праге. Чехия сейчас председательствует в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

По информации, предоставленной высокопоставленным чиновником ЕС, встреча запланирована на 6-7 октября.

Помимо 27 членов ЕС, приглашение получат лидеры стран Западных Балкан Сербии, Черногории, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины, а также Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Великобритании, Исландии, Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Армении и Турции.

Основными темами, которые будут обсуждаться на встрече, станут нападение России на Украину, энергетический кризис и экономическая ситуация.

Первое заседание Европейского политического сообщества, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоится 6 октября в рамках саммита ЕС в Праге. На следующий день лидеры ЕС примут участие в саммитах.

На встречах будут обсуждаться многие темы, такие как безопасность, стабильность, энергетика, климат, транспорт и экономика. В конце дня состоится заключительный ужин, на котором лидеры проведут двусторонние переговоры.

Идея Европейского политического сообщества была выдвинута президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите лидеров ЕС в июне. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею Макрона.

Официальные лица ЕС описывают Европейское политическое сообщество как "инклюзивный процесс", в котором участвуют как ЕС, так и третьи страны. Подчеркивается, что это не расширение ЕС и не замена политики ЕС.

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