Посли ЄС схвалили 13 пакет санкцій проти Росії

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 13-му пакету санкцій ЄС. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого", - повідомив він.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти Росії.

"Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників", - написала вона в Twitter.

Новий пакет санкцій проти Росії

Ще в січні Євросоюз почав обговорювати введення 13-го пакета антиросійських санкцій. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові заходи проти Росії, але цього так і не виходило. Як писало Financial Times, причиною було блокування з боку Угорщини .

Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.

При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Будапешт не блокуватиме новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.

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