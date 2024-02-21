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Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против России

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС. Он должен быть опубликован как раз перед 24 февраля", - сообщил он. 

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет включает в себя около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение послов по 13-му пакету санкций против России. 

"Мы должны продолжать ослаблять военную машину (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина. Введя в общей сложности 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам", - написала она в Twitter.

Новый пакет санкций против России 

Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но этого сделать так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.

Будапешт якобы не хотел, чтобы в санкционные списки вносили китайские компании.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого больше "нет причин".

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