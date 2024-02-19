Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій проти Росії, - Сійярто
Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", - розповів глава МЗС.
Він також зазначив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну "має стати приводом", щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.
Що передувало
Нагадаємо, ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету антиросійських санкцій.
Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові заходи проти Росії, але цього так і не виходило. Як писало Financial Times, причиною було блокування з боку Угорщини.
Будапешт нібито не хотів, щоб у санкційні списки вносили китайські компанії.
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