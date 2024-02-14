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Посли ЄС ще не погодили 13-й пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС ще не погодили 13-й пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посли Європейського союзу сьогодні, 14 лютого, не змогли погодити 13-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter(X) журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні немає зеленого світла щодо 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії", - повідомив журналіст.

За його словами, Угорщині необхідно до наступного тижня вивчити пакет, який здебільшого складається з людей та організацій, які підлягають внесенню до чорного списку.

13-й пакет санкцій проти Росії

Нагадаємо, у січні Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

На початку лютого ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що Європейський союз пропонує запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 фізичних осіб у рамках нового пакету заходів, приуроченого до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

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