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Послы ЕС еще не согласовали 13-й пакет санкций против России, - журналист

Фото: послы ЕС еще не согласовали 13-й пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Послы Европейского союза сегодня, 14 февраля, не смогли согласовать 13-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня нет зеленого света в отношении 13-го пакета санкций ЕС против России", - сообщил журналист.

По его словам, Венгрии необходимо до следующей недели изучить пакет, который в основном состоит из людей и организаций, подлежащих внесению в черный список.

13-й пакет санкций против России

Напомним, в январе Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

Позже СМИ сообщали, что Европейский союз предлагает ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер, приуроченного ко второй годовщине вторжения России в Украину.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВенгрияСанкции против России