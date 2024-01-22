Посли ЄС у середу схвалять використання доходів від активів РФ на користь України

Глава зовнішньої політики ЄС Боррель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода про використання доходів від заморожених російських активів.

За словами журналіста, у середу посли ЄС мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок.

Пізніше їх використовуватимуть для потреб України.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Посол Бельгії у США Жан-Артур Режибо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігаються в брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.