Конфіскація російських активів: Бельгія хоче колективного рішення країн Заходу

Про це заявив посол Бельгії у США Жан-Артур Режибо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Хтось повинен сплатити всі збитки, завдані Україні, і очевидна відповідальність за це лежить на Росії", - заявив Режибо журналістам.

При цьому він зазначив, що можна зіткнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні частини. Одна буде заходом, а решта - іншою стороною. "Чи це матиме довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете побачити аргументи з обох сторін. Зараз це дискусія, що триває", - сказав посол.

Думка країни має велике значення: дві третини заморожених активів зберігаються в брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

"Ми розуміємо, що на нас лежить особлива відповідальність", - сказав Режибо, маючи на увазі той факт, що більшість активів перебувають у Бельгії. "Але ми також вважаємо, що з такого питання Бельгія не повинна приймати рішення самотужки".

Дискусії в ЄС та США

Дискусії в ЄС нині зосереджені на введенні податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ. Але навіть цей менший крок просувається повільно, оскільки деякі держави-члени та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро.

Цього тижня комітет Сенату США з міжнародних відносин має проголосувати за законопроект, який дозволить президенту Джо Байдену конфіскувати активи та використати їх для фінансування відновлення України.

Аналогічний закон уже ухвалено Комітетом Палати представників із закордонних справ, і представники адміністрації Байдена активно взаємодіють з європейськими колегами з питання про те, чи слід країнам "Великої сімки" одразу конфіскувати активи, а не просто залишати їх замороженими або оподатковувати непередбачені прибутки, отримані від управління ними.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.