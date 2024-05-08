Посли ЄС погодили відправку заморожених російських активів Україні

Заморожені активи Російської Федерації

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну низка країн партнерів заарештувала державні активи Росії, які на той час перебували в їх країнах.

Наразі на рахунках країн-партнерів України заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів. Наразі розглядається можливість використання прибутку або відсотків від цих активів для надання допомоги Україні.

Однак вчора ми повідомляли, що частина країн ЄС може відмовитися від використання прибутку від заморожених активів Росії для купівлі зброї для України.

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