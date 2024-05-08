RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Послы ЕС согласовали отправку замороженных российских активов Украине

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Послы Европейского союза сегодня, 8 мая, пришли к согласию относительно последнего шага перед отправкой замороженных российских активов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Послы ЕС согласовали последний шаг - отправку арестованных сверхприбылей от российских государственных активов, которые заморожены в Европейском союзе, в Украину". - сообщил журналист.

Замороженные активы Российской Федерации

Напомним, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину ряд стран-партнеров арестовали государственные активы России, которые в то время находились в их странах.

На счетах стран-партнеров Украины заморожено около 300 миллиардов долларов российских активов. Рассматривается возможность использования прибыли или процентов от этих активов для оказания помощи Украине.

Однако, вчера мы сообщали, что часть стран ЕС может отказаться от использования прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News