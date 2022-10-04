Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, включаючи ліміт нафтових цін, - журналіст

Посли країн-членів ЄС узгодили новий пакет економічних санкцій проти Росії. Серед прийнятих важливих пунктів - введення обмеження цін на нафту з РФ.

Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Також повідомлялося , що стеля цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. Європейські чиновники готують законопроект, необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з РФ, але, ймовірно, відкладуть його затвердження, доки всі країни G7 не будуть готові до введення узгодженого ліміту.

Раніше ми писали, що вчора посли ЄС не дійшли консенсусу щодо санкцій проти Росії, які включатимуть восьмий пакет.

Нагадаємо, ЄС, у рамках нового пакету санкцій, може відключити російський "Газпромбанк" від SWIFT. Також низка європейських країн закликає запровадити обмеження проти антивірусної програми Kaspersky.

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