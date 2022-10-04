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Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ, включая лимит цен на нефть, - журналист

Фото: послы ЕС согласовали новый пакет санкций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Послы стран-членов ЕС согласовали новый пакет экономических санкций против России. Среди принятых важных пунктов – введение ограничения цен на нефть из РФ.

Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Официально новый пакет экономических ограничений членами Евросоюза будет утвержден завтра, 5 октября.

Также сообщалось, что потолок цен на российскую нефть может быть утвержден в два этапа. Европейские чиновники готовят законопроект, необходимый для двухэтапного введения лимита на стоимость нефти из РФ, но, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы к введению согласованного лимита.

Ранее мы писали, что вчера послы ЕС не пришли к консенсусу по вопросу санкций против России, которые будет включать восьмой пакет.

Напомним, ЕС, в рамках нового пакета санкций, может отключить российский "Газпромбанк" от SWIFT. Также ряд европейских стран призывает ввести ограничения против антивирусной программы Kaspersky.

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