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Посли ЄС погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 грудня, посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій після дискусій, які тривали кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Білий дим: дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії узгоджено! письмова процедура до полудня завтра", - написав він.

При цьому він додав, що винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони "уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки".

Зазначимо, що узгодження санкцій блокували Литва та Польща. Причиною такого рішення було те, що кілька країн хотіли скасувати заборону експорту продуктів харчування з країни-агресора. Таким чином Росія могла б знайти шляхи для обходу санкцій.

Нагадаємо, 7 грудня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила підготовлені пропозиції для дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого цей пакет доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з РФ через море, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7.

Однак переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ кілька разів заходили в безвихідь.

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