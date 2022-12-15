Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

"Белый дым: девятый пакет санкций ЕС против России согласован! письменная процедура до полудня завтра", - написал он.

При этом он добавил, что исключения об экспорте продуктов питания из России все еще остаются в санкционном пакете, но они "уточнены таким образом, что каждое государство-член может учитывать интересы своей национальной безопасности".

Отметим, что согласование санкций блокировали Литва и Польша. Причиной такому решению было то, что несколько стран хотели отменить запрет на экспорт продуктов питания из страны-агрессора. Таким образом Россия могла бы найти пути для обхода санкций.