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Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Фото: послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 декабря, послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций после дискуссий, которые продолжались несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Белый дым: девятый пакет санкций ЕС против России согласован! письменная процедура до полудня завтра", - написал он.

При этом он добавил, что исключения об экспорте продуктов питания из России все еще остаются в санкционном пакете, но они "уточнены таким образом, что каждое государство-член может учитывать интересы своей национальной безопасности".

Отметим, что согласование санкций блокировали Литва и Польша. Причиной такому решению было то, что несколько стран хотели отменить запрет на экспорт продуктов питания из страны-агрессора. Таким образом Россия могла бы найти пути для обхода санкций.

Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7.

Однако переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ несколько раз заходили в тупик.

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