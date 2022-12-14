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Посли ЄС не погодили дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Переговори продовжать завтра

Фото: посли ЄС не погодили дев'ятий пакет санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посли ЄС знову не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Переговори триватимуть у четвер, 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

За його словами, проблемою стало питання про санкції щодо російських добрив.

"Продовжуються переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Посли ЄС, як і раніше, зациклені на питанні добрив", - написав він.

Нагадаємо, 7 грудня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила підготовлені пропозиції для дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого цей пакет доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з РФ через море, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7. Однак поки що переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут.

Раніше ми писали, що посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакета санкцій щодо Росії. Представлені в документі обмеження попередньо містять масу відступів, що робить пакет слабшим.

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