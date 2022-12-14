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Послы ЕС не согласовали девятый пакет санкций против РФ. Переговоры продолжат завтра

Фото: послы ЕС не согласовали девятый пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Послы ЕС снова не согласовали девятый пакет санкций против России. Переговоры продолжатся в четверг, 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, проблемой стал вопрос о санкциях касательно российских удобрений.

"Продолжаются переговоры о девятом пакете санкций ЕС в отношении России. Послы ЕС по-прежнему зациклены на вопросе удобрений", - написал он.

Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7. Однако пока переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик.

Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России. Представленные в документе ограничения предварительно содержат массу отступов, что делает пакет слабее.

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