Последствия ракетного удара в Каменском: разбита железнодорожная станция, один человек пострадал

3 мая 2022 года, примерно в 20:00, вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетный обстрел Каменского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Днепропетровской области.
В результате обстрела повреждена инфраструктура железнодорожной станции, один человек госпитализирован в больницу.
"Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели", - сообщает прокуратура.
Напомним, российские военные нанесли несколько ударов по Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.