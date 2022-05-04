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Наслідки ракетного удару у Кам'янському: розбита залізнична станція, одна людина постраждала

Фото: ракетний удар у Дніпропетровській області (nationalinterest.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

3 травня 2022 року, приблизно о 20:00, збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл Кам’янського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру залізничної станції, одну людину госпіталізовано до лікарні.

"Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники", - повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, російські військові завдали кількох ударів по Дніпропетровській області.

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