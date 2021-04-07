Последствия пандемии: продолжительность жизни упала почти во всех странах ЕС

После вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, по которым имеются данные за 2020 год. Небольшой рост наблюдался только Дании, Финляндии и Норвегии.
Об этом сообщает Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, наибольшее снижение было зарегистрировано в Испании (-1,6 года по сравнению с 2019 годом) и Болгарии (-1,5), за которыми следуют Литва, Польша и Румыния (все -1,4).
Как отмечается в сообщении, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС увеличивалась: официальная статистика показывает, что с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако последние доступные данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах-членах ЕС ожидаемая продолжительность жизни в последние годы не изменилась или даже снизилась.
Напомним, с марта по декабрь 2020 года в странах Европейского союза зафиксировано на 580 тысяч смертей больше, чем за тот же период в 2016-2019 годах. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.
Как сообщало РБК-Украина, ожидаемая продолжительность жизни в США в первом полугодие 2020 года сократилась на один год. В последний раз такое снижение наблюдалось в годы Второй мировой войны, в 1940-е.