Наслідки пандемії: тривалість життя впала майже у всіх країнах ЄС

Після спалаху пандемії COVID-19 у минулому році очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких наявні дані за 2020 рік. Невелике зростання спостерігалося тільки Данії, Фінляндії та Норвегії.

За даними статистичного відомства ЄС, найбільше зниження було зареєстровано в Іспанії (-1,6 року у порівнянні з 2019 роком) і Болгарії (-1,5), за якими слідують Литва, Польща та Румунія (всі -1,4).

Як наголошується в повідомленні, очікувана тривалість життя при народженні в ЄС збільшувалася: офіційна статистика показує, що з 1960-х років очікувана тривалість життя збільшувалася в середньому більш ніж на два роки за десятиліття. Однак останні доступні дані свідчать про те, що в деяких країнах-членах ЄС очікувана тривалість життя в останні роки не змінилася або навіть знизилася.

