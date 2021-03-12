Последствия пандемии: избыточная смертность в ЕС превысила полмиллиона человек

С марта по декабрь 2020 года в странах Европейского союза зафиксировано на 580 тысяч смертей больше, чем за тот же период в 2016-2019 годах. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.

Как отмечается в сообщении, весной 2020 года количество смертей в ЕС начало быстро расти из-за COVID-19: в некоторых частях Европы смертность была исключительно высокой по сравнению со средней смертностью в предыдущие годы.

Во время раннего периода COVID-19 избыточная смертность в ЕС достигла своего первого пика в апреле 2020 год - рост на 25% по сравнению со средним показателем за тот же месяц по сравнению с 2016-2019 годами.

В период с мая по июль был зарегистрирован более низкий уровень избыточной смертности, а в августе - сентябре, со второй волной пандемии, начался очередной всплеск смертности. Избыточная смертность в ЕС была на 8% выше среднего в августе и сентябре, +18% в октябре, достигнув пика в +41% в ноябре, а затем +30% в декабре.

Хотя повышенная смертность наблюдалась в течение большей части года по всей Европе, пики и интенсивность вспышек сильно различались по странам, сообщили в Евростате.