Последствия пандемии: экономика Сингапура рухнула более чем на 40%

Фото: Сингапур (dnaindia.com)

На примере Сингапура можно увидеть последствия жесткого карантина

Зависимая от торговли экономика Сингапура рекордно сократилась во втором квартале 2020 года. ВВП страны упал на 41,2%, сигнализируя о неутешительных показателях глобальной экономики в первом полугодии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Первые в Азии данные по ВВП за второй квартал, мрачные цифры для богатого города-государства, лидера мировой экономики, подчеркивают масштабное влияние пандемии COVID-19 во всем мире и указывают на трудности при восстановлении. Многие крупные экономики уже переживают самый крутой спад за последние десятилетия.

"Если вы хотите сделать из этого выводы, то это то, что случится с экономиками, которые вводили похожий локдаун", - сказал Роб Карнелл, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в ING Bank.

В годовом выражении ВВП Сингапура упал на 12,6%. Глобальный финансовый центр зафиксировал сокращение экономики второй квартал кряду, что соответствует определению технической рецессии. Правительство ожидает, что годовой ВВП снизится в диапазоне от 4% до 7% - максимальный спад в истории.

МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

МВФ призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса и советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.