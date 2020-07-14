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Наслідки пандемії: економіка Сінгапуру впала більш ніж на 40%

Сінгапур, Вівторок 14 липня 2020 13:55
Наслідки пандемії: економіка Сінгапуру впала більш ніж на 40%
Фото: Сінгапур (dnaindia.com)
Автор: Олександр Білоус

На прикладі Сінгапуру можна побачити наслідки жорсткого карантину

Залежна від торгівлі економіка Сінгапуру рекордно скоротилася у другому кварталі 2020 року. ВВП країни впав на 41,2%, сигналізуючи про невтішні показники глобальної економіки в першому півріччі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Перші в Азії дані по ВВП за другий квартал, похмурі цифри для багатого міста-держави, лідера світової економіки, підкреслюють масштабний вплив пандемії COVID-19 у всьому світі і вказують на труднощі при відновленні. Багато великх економік вже переживають самий крутий спад за останні десятиліття.

"Якщо ви хочете зробити з цього висновки, то це те, що трапиться з економіками, які вводили схожий локдаун", - сказав Роб Карнелл, головний економіст по Азіатсько-Тихоокеанському регіону в ING Bank.

У річному вираженні ВВП Сінгапуру впав на 12,6%. Глобальний фінансовий центр зафіксував скорочення економіки другий квартал поспіль, що відповідає визначенню технічної рецесії. Уряд очікує, що річний ВВП знизиться в діапазоні від 4% до 7% - максимальний спад в історії.

МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися у квітні.

МВФ закликає уряди змінити вид підтримки компаній, що зіткнулися з труднощами під час коронакризиса і радить орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування.

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