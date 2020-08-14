Последствия пандемии: экономика ЕС упала на рекордные 12%

Экономика стран Европейского союза сократилась на 11,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом года. При этом ВВП стран еврозоны упал на 12,1%.

Об этом сообщает Евростат.

Как отмечает статистическое ведомство ЕС, это был, безусловно, самый резкий спад с начала за время ведения статистики в 1995 года.

По сравнению аналогичным кварталом прошлого года ВВП снизился на 14,1% в ЕС и 15,0% в зоне евро.

При этом во втором квартале в большинстве государств-членов ЕС по-прежнему действовали меры сдерживания COVID-19.

Больше всего среди стран Европейского союза сократились экономки Испании (-18,5%), Венгрии (-14,5%) и Португалии (-13,9%) и Франции (-13,8%).

Евростат также приводит данные по экономике США, где во втором квартале 2020 года ВВП снизился на 9,5% после падения на 1,3% в первом квартале.

Как сообщало РБК-Украина, экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле-июне, когда действовали наиболее жесткие коронавирусные ограничения.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.