Наслідки пандемії: економіка ЄС впала на рекордні 12%

Економіка країн Європейського союзу скоротилася на 11,7% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом року. При цьому ВВП країн єврозони впав на 12,1%.

Про це повідомляє Євростат.

Як відзначає статистичне відомство ЄС, це був, безумовно, найбільш різкий спад з початку за час ведення статистики з 1995 року.

У порівнянні з аналогічним кварталом минулого року ВВП знизився на 14,1% в ЄС і 15,0% у зоні євро.

При цьому у другому кварталі в більшості держав-членів ЄС, як і раніше діяли заходи стримування COVID-19.

Найбільше серед країн Європейського союзу скоротилися економки Іспанії (-18,5%), Угорщини (-14,5%) та Португалії (-13,9%) та Франції (-13,8%).

Євростат також наводить дані по економіці США, де у другому кварталі 2020 року ВВП знизився на 9,5% після падіння на 1,3% у першому кварталі.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка Великобританії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні-червні, коли діяли найбільш жорсткі коронавірусні обмеження.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гіршу з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися в квітні.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році і виросте на 6,1% в 2021 році.