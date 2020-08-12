Экономика Великобритании упала на рекордные 20%

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Шестая по размеру экономика мира вошла в рецессию

Экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле-июне, когда действовали наиболее жесткие коронавирусные ограничения. Это стало вторым квартальным падением подряд после его падения на 2,2% в январе-марте.

Об этом сообщает Национальное статистическое ведомство Великобритании.

Таким образом, шестая по величине экономика мира вошла в рецессию, сократившись второй квартал подряд.

Во втором квартале 2020 года отмечалось рекордное квартальное падение объемов производства услуг, производства и строительства, которое особенно характерно для тех отраслей, которые наиболее чувствительны к государственным ограничениям.

Однако, как отмечается в сообщении, в июне появились признаки восстановления: ВВП вырос на 8,7% по сравнению с маем.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.