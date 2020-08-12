ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Экономика Великобритании упала на рекордные 20%

Среда 12 августа 2020 11:06
Экономика Великобритании упала на рекордные 20%
Фото: Лондон (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Шестая по размеру экономика мира вошла в рецессию

Экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле-июне, когда действовали наиболее жесткие коронавирусные ограничения. Это стало вторым квартальным падением подряд после его падения на 2,2% в январе-марте.

Об этом сообщает Национальное статистическое ведомство Великобритании.

Таким образом, шестая по величине экономика мира вошла в рецессию, сократившись второй квартал подряд.

Экономика Великобритании упала на рекордные 20%

Во втором квартале 2020 года отмечалось рекордное квартальное падение объемов производства услуг, производства и строительства, которое особенно характерно для тех отраслей, которые наиболее чувствительны к государственным ограничениям.

Однако, как отмечается в сообщении, в июне появились признаки восстановления: ВВП вырос на 8,7% по сравнению с маем.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВеликобританияВВПэкономика
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь