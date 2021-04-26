Последствия пандемии: доля туризма в мировой экономике упала в два раза

Сектор путешествий и туризма в 2020 году потерял почти 4,5 триллиона долларов, сократившись до 4,7 триллиона долларов. При этом вклад в мировой ВВП снизился на 49,1% по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в исследовании Всемирной организации туризма ( WTTC ), проведенной совместно с Oxford Economics.

По данным WTTC, в 2019 году доля сектора путешествий и туризма в мировом ВВП составляла 10,4%. Она упала до 5,5% в 2020 году из-за продолжающихся ограничений передвижений.

В 2020 году было потеряно 62 миллиона рабочих мест, что представляет собой сокращение на 18,5%, в результате чего во всем мире осталось всего 272 миллиона рабочих мест по сравнению с 334 миллионами в 2019 году.

"Угроза потери рабочих мест сохраняется, поскольку многие рабочие места в настоящее время поддерживаются государственными схемами и сокращением часов, а без полного восстановления путешествия и туризма могут быть потеряны", - говорится в сообщении.

По данным исследования, расходы внутренних туристов в 2020 году снизились на 45%, в то время как расходы иностранных туристов снизились, а беспрецедентные 69,4%.