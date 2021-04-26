Последствия пандемии: доля туризма в мировой экономике упала в два раза
Сектор путешествий и туризма в 2020 году потерял почти 4,5 триллиона долларов, сократившись до 4,7 триллиона долларов. При этом вклад в мировой ВВП снизился на 49,1% по сравнению с 2019 годом.
Об этом говорится в исследовании Всемирной организации туризма (WTTC), проведенной совместно с Oxford Economics.
По данным WTTC, в 2019 году доля сектора путешествий и туризма в мировом ВВП составляла 10,4%. Она упала до 5,5% в 2020 году из-за продолжающихся ограничений передвижений.
В 2020 году было потеряно 62 миллиона рабочих мест, что представляет собой сокращение на 18,5%, в результате чего во всем мире осталось всего 272 миллиона рабочих мест по сравнению с 334 миллионами в 2019 году.
"Угроза потери рабочих мест сохраняется, поскольку многие рабочие места в настоящее время поддерживаются государственными схемами и сокращением часов, а без полного восстановления путешествия и туризма могут быть потеряны", - говорится в сообщении.
По данным исследования, расходы внутренних туристов в 2020 году снизились на 45%, в то время как расходы иностранных туристов снизились, а беспрецедентные 69,4%.
Напомним, количество полетов в воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины, в 2020 году составило 142 047 рейсов. Это на 57,6% меньше, чем за 2019 год.
Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 6,0%. МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,3%.