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Наслідки пандемії: частка туризму у світовій економіці впала в два рази

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 15:45
Наслідки пандемії: частка туризму у світовій економіці впала в два рази ВВП упад на 50% Фото: світовий туризм в 2020 втратив половину доходів (Rebeca Figueiredo Amorim / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сектор подорожей і туризму у 2020 році втратив майже 4,5 трильйона доларів, скоротившись до 4,7 трильйона доларів. При цьому внесок у світовий ВВП знизився на 49,1% порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться в дослідженні Всесвітньої організації туризму (WTTC), проведеної спільно з Oxford Economics.

За даними WTTC, в 2019 році частка сектора подорожей і туризму у світовому ВВП становила 10,4%. Вона впала до 5,5% в 2020 році через триваючі обмеження пересувань.

Наслідки пандемії: частка туризму у світовій економіці впала в два рази

У 2020 році було втрачено 62 мільйони робочих місць, що являє собою скорочення на 18,5%, в результаті чого в усьому світі залишилося всього 272 мільйони робочих місць в порівнянні з 334 мільйонами в 2019 році.

Наслідки пандемії: частка туризму у світовій економіці впала в два рази

"Загроза втрати робочих місць зберігається, оскільки багато робочих місць в даний час підтримуються державними схемами і скороченням годин, а без повного відновлення подорожі і туризму можуть бути втрачені", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, витрати внутрішніх туристів в 2020 році знизилися на 45%, в той час як витрати іноземних туристів знизилися, а безпрецедентні 69,4%.

Нагадавши, кількість польотів у повітряному просторі, яке знаходиться під відповідальністю України, в 2020 році склало 142 047 рейсів. Це на 57,6% менше, ніж за 2019 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 6,0%. МВФ оцінює падіння світової економіки в 2020 році на рівні 3,3%.

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