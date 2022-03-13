Последствия обстрелов в Василькове. Как выглядят разрушенные кварталы

В пригороде Киева с первых дней войны идут ожесточенные бои. В результате ракетных обстрелов пострадал жилой сектор и гражданское население.

Кроме этого существенно пострадал жилой сектор города, разрушены многоквартирные дома, магазины и детские площадки.

Российские войска 12 марта выпустили восемь ракет по Василькову (Киевская область). В результате произошло возгорание на нефтебазе в селе Крячки, местный аэродром полностью уничтожен. Сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад.

Напомним, 26 февраля российские войска обстреляли Васильков крылатыми и баллистическими ракетами, в результате произошел масштабный пожар на нефтебазе "КЛО", который долго не могли потушить.

Позже местные власти заверяли, что из-за пожара угрозы для жизни и здоровья местных жителей не было.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 18-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.