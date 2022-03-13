Наслідки обстрілів у Василькові. Як виглядають зруйновані квартали

У передмісті Києва з перших днів війни йдуть запеклі бої. В результаті ракетних обстрілів постраждав житловий сектор і цивільне населення.

Крім цього істотно постраждав житловий сектор міста, зруйновані багатоквартирні будинки, магазини і дитячі майданчики.

Російські війська 12 березня випустили вісім ракет по Василькову (Київська область). В результаті сталося загоряння на нафтобазі в селі Крячки, місцевий аеродром повністю знищений. Здетонував склад з боєприпасами, і вони досі детонують, тому що одна з ракет потрапила в склад.

Нагадаємо, 26 лютого російські війська обстріляли Васильків крилатими та балістичними ракетами, в результаті сталася масштабна пожежа на нафтобазі "КЛО", яку довго не могли загасити.

Пізніше місцева влада запевняла, що через пожежу загрози для життя і здоров'я місцевих жителів не було.

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