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Наслідки обстрілів у Василькові. Як виглядають зруйновані квартали

Автор: RBC.UA

У передмісті Києва з перших днів війни йдуть запеклі бої. В результаті ракетних обстрілів постраждав житловий сектор і цивільне населення.

РБК-Україна показує як виглядає зруйноване місто очима фотографів GettyImages.

Під Києвом тривають запеклі бої.

Російські війська 12 березня випустили вісім ракет по Василькову (Київська область). В результаті сталося загоряння на нафтобазі в селі Крячки, місцевий аеродром повністю знищений. Здетонував склад з боєприпасами, і вони досі детонують, тому що одна з ракет потрапила в склад.

Крім цього істотно постраждав житловий сектор міста, зруйновані багатоквартирні будинки, магазини і дитячі майданчики.

Наслідки обстрілів у Василькові (фото: GettyImages)

Нагадаємо, 26 лютого російські війська обстріляли Васильків крилатими та балістичними ракетами, в результаті сталася масштабна пожежа на нафтобазі "КЛО", яку довго не могли загасити.

Пізніше місцева влада запевняла, що через пожежу загрози для життя і здоров'я місцевих жителів не було.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 18-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Збройні сили УкраїниКиївська областьВасильков