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Пожар на нефтебазе под Васильковом: угрозы для людей нет

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Киевская область, Воскресенье 27 февраля 2022 09:53
Пожар на нефтебазе под Васильковом: угрозы для людей нет Фото: в Василькове после ракетного обстрела горит нефтебаза (t.me/u_now)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на утро 27 февраля в результате пожара на нефтебазе под Васильковом угрозы для людей нет. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 27 февраля примерно в 01:00 вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела загорелось хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО".

"В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС привели в готовность и при первой возможности они будут введены на тушение после обстрелов. Кроме того, создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ночью местных жителей призывали закрыть окна в домах, поскольку из-за пожара на нефтебазе по воздуху разносятся вредные вещества.

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