Наслідки негоди в Україні: одна людина загинула, четверо постраждали

Фото: повалене дерево (dsns.gov.ua)

Також станом на сьогодні залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях

Через негоду в Україні загинула одна людина та четверо травмовані. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що травмувались люди в містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Також одна людина загинула в Одесі. Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).

Підрозділами ДСНС здійснено 211 виїздів для надання допомоги населенню, прибрано 239 повалених дерев. Всього залучалося 774 осіб особового складу та 208 одиниць техніки ДСНС.

Крім того, станом на сьогодні залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська - 147, Одеська - 124, Дніпропетровська - 69, Херсонська - 52, Запорізька - 41, Донецька - 25, Полтавська - 11, Вінницька - 11, Сумська - 8, Кіровоградська - 8, Черкаська - 5 та Луганська - 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, вчора внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Також у Херсоні через непогоду був закритий міжнародної аеропорт.