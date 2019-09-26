Последствия налоговых изменений будут сравнимы с кризисом 2008 года, - металлурги

Фото: Александр Каленков (ukrmetprom.org)

Каленков предупредил о катастрофических последствиях законопроекта №1210

Последствия изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков для статьи "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха" на сайте 112.ua.

"Последствия, которые могут быть для экономики (в результате принятия законопроекта №1210 в нынешней редакции, - ред.), могут запомниться, как запомнился 2008 год, когда экономика рухнула, обвалился курс гривны", - говорит Каленков.

Как известно, изменения в Налоговый кодекс инициировал глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка неоднократно предупреждали членов комитета о катастрофических последствиях налоговых изменений для отрасли и экономики в целом.

Бизнес выступает против предложенных инициатив, поскольку в них речь идет о повышении акцизов на сигареты, отмене стимулирующей ставки на добычу нефти и газа, повышении ренты на добычу ЖРС и т. д. При этом изменения никак не затрагивают бизнес олигарха Игоря Коломойского.

Все перечисленные инициативы могут иметь серьезные последствия для украинской экономики. В частности, изменения, предложенные для отрасли добычи ЖРС, могут нанести огромный удар по металлургической промышленности и привести к обвалу курса гривны, в результате сокращения объемов экспорта и, соответственно, поступлений валютной выручки, предупреждают участники рынка и эксперты.

"Если изменения будут приняты в нынешнем виде, соотношение ренты к коммерческой прибыли будет в 10 раз выше", - говорит Каленков.

И это при том, что на европейских рынках ЖРС главный конкурент Украины – Россия и прежде всего компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, известного олигарха, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Примечательно, что изменения в подходах к налогообложению железорудной отрасли появились после интервью Коломойского, в котором он говорил о якобы сверхприбылях украинских ГОКов, добывающих ЖРС, и призывал власти ввести ограничения на ее экспорт.

"Я читал интервью Игоря Валерьевича Коломойского, в котором он говорит о прибыльности железорудного бизнеса, при чем говорит абсолютно необоснованно, не с цифрами… у меня такое ощущение, это было сделано специально… чтобы привлечь внимание, достаточно провокационно. Но он может позволить себе все что угодно говорить, главное, что будут делать люди, непосредственно принимающие законодательные решения, депутаты", - сказал Каленков.

Напомним, в Федерации металлургов считают, что повышение ренты на добычу железной руды в 4,5 раза нанесет убытки государству на миллиарды гривен, а также приведет к упадку отрасли.