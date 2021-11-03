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Последствия изменений климата: на Земле зафиксировали первый масштабный голод

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Мадагаскар, Среда 03 ноября 2021 13:25
Последствия изменений климата: на Земле зафиксировали первый масштабный голод Фото: на Мадагаскаре зафиксировали голод (пресс-служба ООН)
Автор: РБК-Украина

На юге Мадагаскара возникла первая в мире вспышка голода из-за глобальных изменений климата. Государство пострадало от самой сильной за последние 40 лет засухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"У нас есть несколько очагов или условий, похожих на голод, это, по сути, единственный, возможно, первый голод из-за изменения климата на земле", - сказал заместитель директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на Мадагаскаре Ардуино Мангони.

Он отметил, что на юге острова голодают почти 500 тысяч детей в возрасте от 5 лет. Согласно прогнозам, 110 тысяч детей еще столкнуться с недоеданием до апреля 2022 года. А люди уже исчерпали привычные методы выживания например, продажа кухонной утвари.

"У нас высокие цены, огромная инфляция, особенно цены на пищевые продукты и воду. Кроме того, мы беззащитны перед "дахало" - бандитами, которые разрушают территорию", - рассказал он.

Чтобы помочь жителям государства ВПП запросила 69 миллионов долларов.

По словам Мангони, в мире зафиксированы вспышки голода и в других странах, однако они связаны с конфликтами. В частности, люди голодают в Йемене, Южном Судане и Эфиопии.

"Есть несколько острых явлений, таких как засухи в течение последних пяти лет, новое явление - песчаные бури, вероятно, вызванные эрозией почвы и обезлесением в течение последних 20-30 лет, и, конечно, последствия COVID-19", - добавил Мангони.

Напомним, в Афганистане дети до 5 лет подвержены риску острого недоедания. В ООН призывают страны G20 предоствратить голод в стране.

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