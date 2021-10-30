В ООН призывают страны G20 предотвратить голод в Афганистане: дети недоедают

В Организации Объединенных наций призывают лидеров стран G20 предотвратить голод в Афганистане. Соответствующее заявление сделал Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В интервью изданию Гриффитс сообщил, что отсутствие продовольственной безопасности в Афганистане приводит к недоеданию, болезням и смертям. А из-за отсутствия корректирующих мер, мир станет свидетелем смертей в Афганистане.

"Послание, которое я хотел бы передать лидерам G20 - это беспокойство по поводу экономического коллапса в Афганистане, потому что экономический коллапс в Афганистане окажет экспоненциальное влияние на регион", - сказал он.

По его словам, половина афганских детей в возрасте до пяти лет подвержены риску острого недоедания. Кроме того, в каждой провинции наблюдаются вспышки кори.

Гриффитс говорит, что нынешний кризис в Афганистане является результатом двух крупных засух за последние несколько лет, перебоев в предоставлении услуг во время конфликта между талибами и афганским правительством и краха экономики.

Мировая продовольственная программа сейчас кормит 4 миллиона человек в Афганистане, но ООН прогнозирует, что из-за засухи и экономического коллапса ей придется обеспечивать продовольствием 12 миллионов афганцев.