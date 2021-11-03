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Наслідки змін клімату: на Землі зафіксували перший масштабний голод

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Мадагаскар, Середа 03 листопада 2021 13:25
Наслідки змін клімату: на Землі зафіксували перший масштабний голод Фото: на Мадагаскарі зафіксували голод (прес-служба ООН)
Автор: РБК-Україна

На півдні Мадагаскару виник перший у світі спалах голоду через глобальні зміни клімату. Держава постраждала від найсильнішої за останні 40 років посухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"У нас є кілька вогнищ або умов, схожих на голод, це, по суті, єдиний, можливо, перший голод через зміну клімату на землі", - сказав заступник директора Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН на Мадагаскарі Ардуїно Мангоні.

Він зазначив, що на півдні острова голодують майже 500 тисяч дітей віком від 5 років. Згідно з прогнозами, 110 тисяч дітей ще зіткнуться з недоїданням до квітня 2022 року. А люди вже вичерпали звичні методи виживання, наприклад, продаж кухонного начиння.

"У нас високі ціни, величезна інфляція, особливо ціни на харчові продукти та воду. Крім того, ми беззахисні перед "дахало" - бандитами, які руйнують територію", - розповів він.

Щоб допомогти мешканцям держави ЗПС запросила 69 мільйонів доларів.

За словами Мангоні, у світі зафіксовано спалахи голоду та в інших країнах, проте вони пов'язані із конфліктами. Зокрема, люди голодують у Ємені, Південному Судані та Ефіопії.

"Є кілька гострих явищ, таких як посухи протягом останніх п'яти років, нове явище - піщані бурі, ймовірно, спричинені ерозією ґрунту та обезлісненням протягом останніх 20-30 років, і, звичайно, наслідки COVID-19", - додав Мангоні.

Нагадаємо, в Афганістані діти до 5 років схильні до ризику гострого недоїдання. В ООН закликають країни G20 запобігти голоду в країні.

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