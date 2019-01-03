В последнюю неделю 2018 от гриппа умер один человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

Эпидемические пороги превышены в пяти областях Украины

В Украине в последнюю неделю 2018 года от гриппа умер один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве сообщается, что в течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели 191 тыс. 41 человек, из них 61,7% дети в возрасте до 17 лет.

Согласно сообщению, в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в пяти областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировали 153 тыс. 52 человека.

Число заболевших гриппом и ОРВИ растет, отмечают в Минздраве.

Медики предостерегают, что среди симптомов гриппа:

- высокая температура, которая держится минимум пять дней;

- лихорадка;

- головная боль;

- ломота в мышцах и суставах;

- общая слабость;

-потеря аппетита, возможно, тошнота;

- кашель, который может длиться более двух недель;

- насморк.

Напомним, в Киеве наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%. Снижение произошло за счет как взрослого, так и детского населения.

В столице за 52-ю неделю эпидсезона зарегистрировано около 13 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Так, взрослых заболело 5 248 человек (снижение на 8,6%), детей - 7 541 (снижение на 26%).

По состоянию на 27 декабря в Украине было зафиксировано 4 смерти от гриппа.