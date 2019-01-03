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В останній тиждень 2018 від грипу померла одна людина

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 19:35
В останній тиждень 2018 від грипу померла одна людина
Ілюстративне фото (УНІАН)

Епідемічні пороги перевищені в п’ятьох областях України

В Україні в останній тиждень 2018 року від грипу померла одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві повідомляється, що протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіла 191 тис. 41 людина, із них 61,7% діти віком до 17 років.

Згідно з повідомленням, в Україні немає епідемії грипу, однак епідемічні пороги перевищені в п’ятьох областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській і Одеській.

Від початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 153 тис. 52 людини.

Кількість хворих на грип та ГРВІ зростає, вказують у МОЗ.

Медики застерігають, що серед симптомів грипу:

- висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

- лихоманка;

- головний біль;

- ломота у м’язах і суглобах;

- загальна слабкість;

-втрата апетиту, можливо, нудота;

- кашель, що може тривати більше двох тижнів;

- нежить.

Нагадаємо, у Києві спостерігається зниження рівня захворюваності грип та ГРВІ на 19,7%. Зниження відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення.

У столиці за 52-й тиждень епідсезону зареєстровано близько 13 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Так, дорослих захворіло 5 248 осіб (зниження на 8,6%), дітей - 7 541 (зниження на 26%).

Станом на 27 грудня в Україні було зафіксовано 4 смерті від грипу.

У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ У 2018 році в Україні на кір захворіли понад 54 тис. осіб
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