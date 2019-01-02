У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ

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За тиждень зареєстровано близько 13 тисяч хворих на грип і ГРВІ

У Києві спостерігається зниження рівня захворюваності грип та ГРВІ на 19,7%. Зниження відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, у столиці за 52-ю тиждень епідсезону зареєстровано близько 13 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Так, дорослих захворіло 5 248 осіб (зниження на 8,6%), дітей - 7 541 (зниження на 26%).

"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності становить 431,6 (за 51-й тиждень - 537,5) і є нижче епідемічного порогу на 40,6%", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в медичні установи за 52-ю тиждень епідсезону госпіталізовано 324 особи, з них 255 - діти.

"Всього з початку епідемічного сезону - 1 жовтня 2018 року - вакцинацією проти грипу охоплено 33 868 осіб, з них 8696 - діти", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що у столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 537,5 і нижча епідемічного порогу на 37,2%.

станом на 27 грудня в Україні було зафіксовано 4 смерті від грипу.